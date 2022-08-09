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В Новороссийске скульптор спас тонущего гастарбайтера около острова Суджук

Общество
09.08.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-skulptor-spas-tonushhego-gasterbajtera-okolo-ostrova-sudzhuk
В Новороссийске скульптор спас тонущего гастарбайтера около острова Суджук
Фото «Новороссийский Рабочий»

Иностранец с двумя товарищами 7 августа пошел от пляжа «Алексино» к острову Суджук по косе, которые местные жители называют «тропинкой».

В этот день в Новороссийске дул сильный ветер и волновалось море. Часть пути мужчины прошли по сваям, а потом иностранца снесло в яму и начало уносить течением.

К счастью, в этот момент на Суджукской косе отдыхал местный скульптор Валерий Андреев со своим другом, полковником в отставке. Они заметили тонущего мужчину, который выкрикивал что-то невнятное.

«Я кинулся к нему, в чем был. А на ногах моих остались тапочки. Подплыв к мужику, который оказался довольно крупным, я подал ему одну тапку. Зачем? Он махал руками и, если бы я протянул ему свою руку, утащил бы меня под воду. А так он ухватился за тапку. Потом подоспел мой приятель Вячеслав и взял тонущего за вторую тапочку, данную мной. Так мы его на тапочках и дотащили до берега», — рассказал Андреев.

Он добавил, что тонувший парень вообще не умел плавать. Спасенного гастарбайтера на пляже передали спасателям. Иностранец совсем не говорил по-русски.

Андреев знает много о коварстве острова Суджук и даже снял фильм об этом. По его словам, течение возле острова особенно опасно в шторм. Оно может утянуть в море идущих по «тропинке» людей.

Плавать на Суджук запрещено. Гастарбайтеры скорее всего об этом не знали, сообщает «Новороссийский Рабочий».

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