В Апшеронском районе в реке утонул 39-летний мужчина

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 6 августа в реке Пшеха в Апшеронске.

На пульт Единой дежурно-диспетчерской службы ситуационного центра в 15:00 поступило сообщение о том, что у старого Майкопского моста, где река Орлов Ерик впадает в Пшеху, в воду упал мужчина и не смог выбраться.

На место происшествия прибыли спасатели. Спустя три часа поисков они нашли тело и вытащили его на берег. Погибшим оказался 39-летний житель поселка Новые Поляны. По предварительным данным, мужчина отдыхал на природе с семьей. Одной их версий произошедшего называют плохое самочувствие мужчины, когда он ушел купаться, пишет газета «Апшеронский рабочий».

Читайте также: в Краснодарском крае за неделю в ДТП, пожарах и на воде погибли 34 человека.