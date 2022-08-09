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В Апшеронском районе в реке утонул 39-летний мужчина

Происшествия
09.08.2022 07:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-v-reke-utonul-39-letnij-muzhchina
В Апшеронском районе в реке утонул 39-летний мужчина
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Несчастный случай произошел 6 августа в реке Пшеха в Апшеронске.

На пульт Единой дежурно-диспетчерской службы ситуационного центра в 15:00 поступило сообщение о том, что у старого Майкопского моста, где река Орлов Ерик впадает в Пшеху, в воду упал мужчина и не смог выбраться.

На место происшествия прибыли спасатели. Спустя три часа поисков они нашли тело и вытащили его на берег. Погибшим оказался 39-летний житель поселка Новые Поляны. По предварительным данным, мужчина отдыхал на природе с семьей. Одной их версий произошедшего называют плохое самочувствие мужчины, когда он ушел купаться, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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