В Краснодарском крае за неделю в ДТП, пожарах и на воде погибли 34 человека
Происшествия
08.08.2022 19:51
На Кубани за неделю с 1 по 7 августа зарегистрировали 353 происшествия различного характера, в которых пострадали 198 человек.
Из них 34 человека погибли. Треть от всех происшествий составляют ДТП. За неделю произошла 131 авария.
Остальные — несчастные случаи на воде, пожары и другие бытовые, природные и техногенные происшествия, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.
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