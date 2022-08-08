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В Краснодарском крае за неделю в ДТП, пожарах и на воде погибли 34 человека

Происшествия
08.08.2022 19:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-nedelyu-v-dtp-pozharah-i-na-vode-pogibli-34-cheloveka
В Краснодарском крае за неделю в ДТП, пожарах и на воде погибли 34 человека
Фото t.me/mingochskk

На Кубани за неделю с 1 по 7 августа зарегистрировали 353 происшествия различного характера, в которых пострадали 198 человек.

Из них 34 человека погибли. Треть от всех происшествий составляют ДТП. За неделю произошла 131 авария.

Остальные — несчастные случаи на воде, пожары и другие бытовые, природные и техногенные происшествия, сообщает министерство ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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