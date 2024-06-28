В Новороссийске школьники втроем ездили на мопеде по трассе

Троих детей на одном мопеде заметили 28 июня на одной из улиц города-героя.

Видео с места опубликовали в соцсетях. По факту публикации полиция начала проверку, личности несовершеннолетних установили. По окончании проверки материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения их родителей к законной ответственности.

«Уважаемые родители! Напомните своим детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Не допускайте управления мототранспортом без наличия водительского удостоверения. Контролируйте времяпровождение своих детей», — сообщает пресс-служба госавтоинспекции Новороссийска.

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