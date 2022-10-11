В Новороссийске семьи мобилизованных освободят от платы за детсады

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Об этом 11 октября сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко на аппаратном совещании.

Затраты на детские сады семей мобилизованных возьмет на себя администрация города-героя.

«Обсудили меры поддержки семей участников СВО — администрация города возьмет на себя затраты на оплату детского сада, в том числе на питание. В ближайшее время проработаем соответствующий порядок», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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