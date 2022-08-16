В Новороссийске с вечера 16 августа на треть снизят подачу холодной воды
Происшествия
16.08.2022 19:10
Сообщение о снижении подачи воды на 30% в Новороссийске поступило в водоканал города от диспетчера «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 16 августа в 17:10.
По данным водоканала, вечером 16 августа подача холодной воды в городе будет осуществляться до 22:00, кроме районов центра и Шесхариса, а также зон № 1, 2, 2а, 283. Там подача будет осуществляться в штатном режиме.
После выхода Троицкого группового водовода на плановую подачу, водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийск» в Telegram-канале.
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