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В Новороссийске с вечера 16 августа на треть снизят подачу холодной воды

Происшествия
16.08.2022 19:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-s-vechera-16-avgusta-na-tret-snizyat-podachu-holodnoj-vody
В Новороссийске с вечера 16 августа на треть снизят подачу холодной воды
Фото pexels.com

Сообщение о снижении подачи воды на 30% в Новороссийске поступило в водоканал города от диспетчера «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Троицкий групповой водопровод» 16 августа в 17:10.

По данным водоканала, вечером 16 августа подача холодной воды в городе будет осуществляться до 22:00, кроме районов центра и Шесхариса, а также зон № 1, 2, 2а, 283. Там подача будет осуществляться в штатном режиме.

После выхода Троицкого группового водовода на плановую подачу, водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийск» в Telegram-канале.

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