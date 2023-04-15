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В Новороссийске с вечера 15 апреля ограничат движение в местах проведения пасхальных мероприятий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-s-vechera-15-aprelya-ogranichat-dvizhenie-v-mestah-provedeniya-pashalnyh-meropriyatij
В Новороссийске с вечера 15 апреля ограничат движение в местах проведения пасхальных мероприятий
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным ГИБДД Новороссийска с 20:00 часов 15 апреля до 6:00 часов 16 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта на трех участках дорог.

Во время проведения пасхальных мероприятий для проезда будут закрыты улица Пионерская на участке от улицы Вербовой до школы № 10, улица Видова на участке от улицы Чайковского до улицы Свободы и улица Гладкова на участке от улицы Видова до улицы 9 Января.

Ограничение связано с необходимостью обеспечения безопасности пешеходов в местах проведения пасхальных мероприятий, а также движения некоторых видов транспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты, сообщает ОГИБДД Новороссийска в Telegram.

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