Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить около храмов во время Пасхи на Кубани
Общество
14.04.2023 16:08
В Краснодарском крае сотрудники и военнослужащие Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию Пасхи.
Росгвардейцы будут дежурить на территории церквей. Кроме того, за правопорядком на улицах города Сочи круглосуточно будут следить военнослужащие в составе пеших и автопатрулей. Перед началом богослужений сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН Росгвардии обследуют храмы и церкви в Краснодаре и Сочи, а также прилегающие к ним территории.
Всего более 150 нарядов вневедомственной охраны будут работать в местах проведения пасхальных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Краснодарском крае.
Популярные новости
- Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
- У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
- Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
- Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
- Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
- Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках