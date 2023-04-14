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Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить около храмов во время Пасхи на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-150-naryadov-vnevedomstvennoj-ohrany-rosgvardii-budut-dezhurit-okolo-hramov-vo-vremya-pashi-na-kubani
Более 150 нарядов вневедомственной охраны Росгвардии будут дежурить около храмов во время Пасхи на Кубани
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Краснодарском крае сотрудники и военнослужащие Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка во время мероприятий, посвященных празднованию Пасхи.

Росгвардейцы будут дежурить на территории церквей. Кроме того, за правопорядком на улицах города Сочи круглосуточно будут следить военнослужащие в составе пеших и автопатрулей. Перед началом богослужений сотрудники инженерно-технических отделений ОМОН Росгвардии обследуют храмы и церкви в Краснодаре и Сочи, а также прилегающие к ним территории.

Всего более 150 нарядов вневедомственной охраны будут работать в местах проведения пасхальных мероприятий, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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