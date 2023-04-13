Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Краснодарском крае

По данным краевого гидрометцентра, 16 апреля на Кубани будет тепло. Дожди также прекратятся.

По данным МЧС, 14 и 15 апреля в регионе ожидаются ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-22 м/с.

В Белореченском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах ожидается подъем уровня воды в реках местами с достижением опасных отметок. Температура воздуха по краю будет комфортная +17 градусов.

К вечеру 15 апреля осадки прекратятся. Температура воздуха прогреется до +19…+20 градусов.

В горах сохранится переменная облачность, местами пройдут дожди, сообщает управление ГО и ЧС Краснодарского края в Telegram.

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