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В Новороссийске с 11 по 13 октября воду будут подавать по графику

Происшествия
10.10.2022 15:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-s-11-po-13-oktyabrya-vodu-budut-podavat-po-grafiku
В Новороссийске с 11 по 13 октября воду будут подавать по графику
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водоснабжение в городе-герое ограничат из-за проведения плановых ремонтных работ на Троицком групповом водоводе.

Ближайшие три дня воду жителям Новороссийска, а также поселков Верхнебаканского и Гайдук будут подавать по графику:

  • 11 октября — вечерняя подача с 18:00 до 20:00;
  • 12 октября — утренняя подача с 6:00 до 8:00, вечерняя подача с 18:00 до 20:00;
  • 13 октября — утренняя подача с 6:00 до 8:00, вечерняя подача с 18:00 до 20:00.

В период отключения воду местным жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.

Читайте также: жители Геленджика и Кабардинки 12 октября на сутки останутся без воды.

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