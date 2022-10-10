В Новороссийске с 11 по 13 октября воду будут подавать по графику

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водоснабжение в городе-герое ограничат из-за проведения плановых ремонтных работ на Троицком групповом водоводе.

Ближайшие три дня воду жителям Новороссийска, а также поселков Верхнебаканского и Гайдук будут подавать по графику:

11 октября — вечерняя подача с 18:00 до 20:00;

— вечерняя подача с 18:00 до 20:00; 12 октября — утренняя подача с 6:00 до 8:00, вечерняя подача с 18:00 до 20:00;

— утренняя подача с 6:00 до 8:00, вечерняя подача с 18:00 до 20:00; 13 октября — утренняя подача с 6:00 до 8:00, вечерняя подача с 18:00 до 20:00.

В период отключения воду местным жителям будут подвозить автоцистернами по заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» города Новороссийска.

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