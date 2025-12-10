В Новороссийске руководитель стройфирмы обманул инвестора на 112 млн рублей

Завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 65-летнего жителя города-героя.

По данным правоохранителей, глава строительной организации получил от инвестора более 112 млн рублей для окончания возведения жилых комплексов в городе. Застройщик пообещал возместить средства после завершения работ либо оформить на инвестора жилые и нежилые помещения в новых домах.

Не планируя выполнять взятые на себя обязательства, злоумышленник убедил инвестора подписать договоры купли-продажи задним числом, что ограничивает возможности жертвы защитить свои права в суде.

Противозаконную деятельность пресекла полиция Новороссийска. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По ходатайству следователя арестовали имущество главы стройфирмы стоимостью более 170 млн рублей. Дело направили в суд для рассмотрения. Застройщику теперь грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

