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В Новороссийске росгвардейцы помогли агрессивным клиентам покинуть сауну

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-rosgvardejtsy-pomogli-agressivnym-klientam-pokinut-saunu
В Новороссийске росгвардейцы помогли агрессивным клиентам покинуть сауну
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Сотрудников вневедомственной охраны вызвала администратор сауны на набережной Адмирала Серебрякова.

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии девушка рассказала, что у двух отдыхающих закончилось оплаченное время пребывания, но выходить мужчины отказываются и ведут себя агрессивно и нецензурно выражаются.

Росгвардейцы передали 35 и 36-летнего местных жителей полицейским для дальнейшего разбирательства. По внешним признакам мужчины находились в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

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