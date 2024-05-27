В Новороссийске росгвардейцы помогли агрессивным клиентам покинуть сауну

Сотрудников вневедомственной охраны вызвала администратор сауны на набережной Адмирала Серебрякова.

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии девушка рассказала, что у двух отдыхающих закончилось оплаченное время пребывания, но выходить мужчины отказываются и ведут себя агрессивно и нецензурно выражаются.

Росгвардейцы передали 35 и 36-летнего местных жителей полицейским для дальнейшего разбирательства. По внешним признакам мужчины находились в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

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