Пьяная туристка из Челябинска устроила дебош в хостеле в Новороссийске

Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны из хостела на улице Конституции.

Администратор хостела указал прибывшим на место росгвардейцам на 31-летнюю приезжую из Челябинска. Женщина, имевшая признаки опьянения, нарушала общественный порядок и не реагировала на замечания.

Сначала она поругалась с персоналом и толкнула стоящий рядом с ресепшеном кулер для воды, а потом вышла во двор и пнула садовую фигуру. Та разбилась. После этого уже за территорией хостела женщина стала срывать и бросать на тротуар цветы с уличной клумбы.

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительницу полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края.

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