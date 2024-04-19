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Пьяный дебошир скандалил и приставал к постояльцам одного из отелей в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-deboshir-skandalil-i-pristaval-k-postoyaltsam-odnogo-iz-otelej-v-sochi
Пьяный дебошир скандалил и приставал к постояльцам одного из отелей в Сочи
Пьяный дебошир скандалил и приставал к постояльцам одного из отелей в Сочи

Во вневедомственную охрану Росгвардии поздно вечером поступил тревожный сигнал из отеля на улице Просвещения в Адлерском районе города-курорта.

К прибывшему на место наряду Росгвардии обратился охранник и указал на агрессивного гостя из Московской области. Пьяный турист громко ругался, размахивал руками и приставал к другим постояльцам. На замечания охраны дебошир реагировал агрессивно. Тогда охранник нажал тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.

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