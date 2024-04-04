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Два дебошира ругались и били цветочные горшки в боулинг-клубе Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-deboshira-rugalis-i-bili-tsvetochnye-gorshki-v-bouling-klube-novorossijska
Два дебошира ругались и били цветочные горшки в боулинг-клубе Новороссийска
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Ночью в одном из развлекательных комплексов Новороссийске сработала кнопка тревожной сигнализации.

На место прибыл наряд Росгвардии. Выяснилось, в боулинг-клубе отдыхала компания, в которой отмечали день рождения. После распития спиртного 47 и 49-летние местные жители устроили скандал. Они ругались, перевернули цветочные горшки в помещении, пинали двери и приставали к посетителям. Замечания нарушители игнорировали.

Сотрудники Росгвардии пресекли неадекватное поведение посетителей развлекательного комплекса. Нарушителей общественного порядка задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.

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