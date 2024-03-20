Росгвардейцы задержали дебошира в кинотеатре в Краснодаре

Инцидент в одном из кинотеатров краевой столицы произошел 20 марта. О неадекватном поведении одного из зрителей сотрудники кинозала сообщили росгвардейцам.

Во время сеанса 45-летний местный житель начал громко кричать и мешать другим зрителям. По словам очевидцев, у дебошира были признаки опьянения.

Мужчина не реагировал на замечания и просьбы сотрудников кинотеатра покинуть зал. В ответ он начал ругаться с персоналом учреждения, используя нецензурную лексику, и махать руками.

Прибывший наряд Росгвардии пресек действия нарушителя и передал его полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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