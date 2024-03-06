Пьяный пациент устроил дебош в больнице Апшеронска

Инцидент произошел в районной больнице Апшеронска на улице Социалистической.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что скорая помощь доставила в приемный покой 37-летнего местного жителя, который находился в состоянии опьянения. Мужчина вел себя буйно, не давал медикам себя осмотреть. Он нецензурно выражался, размахивал руками и начал проявлять агрессию к врачу. Тогда медсестра нажала «тревожную кнопку».

Сотрудники Росгвардии пресекли действия нарушителя. Мужчине оказали необходимую медпомощь, а после передали его полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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