В Краснодаре пьяный посетитель разбил дверь пиццерии и отказался возмещать ущерб

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из сетевого заведения быстрого питания.

Наряд Росгвардии прибыл на место. Установили, что двое мужчин стояли возле входа, они резко открывали и закрывали входные стеклянные двери. В один момент мужчина не рассчитал силы и ударил дверь о стену. Стеклянная дверь разбилась, а нарушитель отказался возместить причиненный ущерб. После этого администратор нажал тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали 24-летнего нарушителя, который по внешнему виду был пьян. Парня передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Предварительный ущерб заведению составил около 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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