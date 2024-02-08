Пьяный мужчина провоцировал конфликт с прохожими около школы в Анапе
Происшествия
08.02.2024 13:35
Днем на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из школы на улице Ленина.
Наряд прибыл на место. К правоохранителям обратился охранник школы и указал на мужчину, который около учебного учреждения приставал к прохожим, провоцировал с ними конфликт и нецензурно выражался.
Мужчина был пьян. На неоднократные требования прекратить хулиганить он не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель.
Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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