Пьяный мужчина провоцировал конфликт с прохожими около школы в Анапе

Днем на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из школы на улице Ленина.

Наряд прибыл на место. К правоохранителям обратился охранник школы и указал на мужчину, который около учебного учреждения приставал к прохожим, провоцировал с ними конфликт и нецензурно выражался.

Мужчина был пьян. На неоднократные требования прекратить хулиганить он не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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