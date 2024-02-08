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Пьяный мужчина провоцировал конфликт с прохожими около школы в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-muzhchina-provotsiroval-konflikt-s-prohozhimi-okolo-shkoly-v-anape
Пьяный мужчина провоцировал конфликт с прохожими около школы в Анапе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Днем на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из школы на улице Ленина.

Наряд прибыл на место. К правоохранителям обратился охранник школы и указал на мужчину, который около учебного учреждения приставал к прохожим, провоцировал с ними конфликт и нецензурно выражался.

Мужчина был пьян. На неоднократные требования прекратить хулиганить он не реагировал. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя. Им оказался 44-летний местный житель.

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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