В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на подростка в торговом центре

Инцидент произошел 30 января в одном из торговых центров на улице Стасова.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заходит в торговый цент и подходит к подростку, который стоит у стены. После этого мужчина хватает пытающегося вырваться подростка за куртку и несколько раз бьет его.

По данным соцсетей, родители мальчика написали заявление в полицию. Нападавшего объявили в розыск.

Утром 7 февраля из торгового центра, где 30 января произошел инцидент, поступил сигнал тревоги. На место прибыл наряд Росгвардии. Охранник показал на мужчину, который сидел на лавочке около торгового центра и по приметам был похож на разыскиваемого.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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