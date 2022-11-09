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В Новороссийске реконструировали три воинских захоронения

Общество
09.11.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-rekonstruirovali-tri-voinskih-zahoroneniya
В Новороссийске реконструировали три воинских захоронения

В городе-герое обновили могилу Героя Советского Союза Цезаря Куникова и две братские могилы.

Привели в порядок братскую могилу советских воинов, погибших в районе южного склона горы Сахарная голова. В 1942–1943 годах в восточной части города находилась огневая точка «Сарайчик». В станице Раевской на гранитную плиту нанесли имена 92 воинов, погибших в 1942–1943 годах.

Памятники привели в порядок по программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». В рамках программы в 2021 году реконструировали около 30 воинских захоронений. На 2022 запланировали восстановление 23 памятников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Новороссийск получил 50 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию братских могил.

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