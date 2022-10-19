Новороссийск получит 50 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию братских могил

Новороссийск получит 50 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию братских могил

Об этом рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко. Деньги на ремонт воинских захоронений Новороссийску выделят в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

«Благодаря программе наш город-герой получит софинансирование в размере более 50 млн рублей на проведение восстановительных, реставрационных работ, установке мемориальных знаков на семи воинских захоронениях», — написал Кравченко в Telegram.

Глава Новороссийска отметил, что имена боле 2,5 тыс. защитников Отечества увековечат на братских могилах в Гайдуке, Южной Озерейке и на кладбище «Солнечное». Работы планируют начать в следующем году.

Читайте также: в Кропоткине восстановили четыре братские могилы времен Великой Отечественной войны.