Новороссийск получит 50 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию братских могил
Общество
19.10.2022 13:27
Об этом рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко. Деньги на ремонт воинских захоронений Новороссийску выделят в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
«Благодаря программе наш город-герой получит софинансирование в размере более 50 млн рублей на проведение восстановительных, реставрационных работ, установке мемориальных знаков на семи воинских захоронениях», — написал Кравченко в Telegram.
Глава Новороссийска отметил, что имена боле 2,5 тыс. защитников Отечества увековечат на братских могилах в Гайдуке, Южной Озерейке и на кладбище «Солнечное». Работы планируют начать в следующем году.
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