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В Кропоткине восстановили четыре братские могилы времен Великой Отечественной войны

Общество
17.10.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-vosstanovili-chetyre-bratskie-mogily-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
В Кропоткине восстановили четыре братские могилы времен Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Четыре воинских захоронения привели в порядок по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

На улице Шевченко восстановили братскую могилу партизан, погибших в боях за освобождение Кропоткина. Там обновили памятник и благоустроили прилегающую территорию. На улице 30 лет Победы провели реконструкцию «Холерного кладбища». Это братская могила, где похоронены солдаты, умершие от ран в городских госпиталях.

Кроме того, восстановили братские захоронения советских летчиков и воинов, погибших в боях в 1942-1943 годах.

В прошлом году по программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на Кубани реконструировали порядка 30 памятников военной истории. В текущем году в порядок приведут 23 воинских захоронения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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