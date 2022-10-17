В Кропоткине восстановили четыре братские могилы времен Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Четыре воинских захоронения привели в порядок по федеральной программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

На улице Шевченко восстановили братскую могилу партизан, погибших в боях за освобождение Кропоткина. Там обновили памятник и благоустроили прилегающую территорию. На улице 30 лет Победы провели реконструкцию «Холерного кладбища». Это братская могила, где похоронены солдаты, умершие от ран в городских госпиталях.

Кроме того, восстановили братские захоронения советских летчиков и воинов, погибших в боях в 1942-1943 годах.

В прошлом году по программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» на Кубани реконструировали порядка 30 памятников военной истории. В текущем году в порядок приведут 23 воинских захоронения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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