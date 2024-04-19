В Новороссийске разработали проект макета конструктора морского порта
Макет первого детского конструктора про морской порт Новороссийска разработал завод «Русспласт».
Жители смогут придумать название уникальной детской игрушке. Можно выбрать из уже готовых вариантов — «Портовые герои Новороссийска», «Морской порт» и «Приключения в порту Новороссийска» — или предложить свой.
Конструктор состоит из ярких башенного и портального кранов, людей в касках, докеров-механизаторов, домика охраны и машинки с грузом.
Это не первый конструктор, изготовленный в цехах предприятия. Весь ассортимент завод представил на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
В дальнейшем компания планирует выпускать конструкторы на «местные» темы — это будут безопасные и функциональные игрушки, которые помогут детям с профориентацией — мельницы, фермерские хозяйства и железная дорога, пишет «Новороссийский рабочий».
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