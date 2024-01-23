Духовно-нравственные стандарты для игрушек разработали в России

Выбраковывать будут продукцию, которая содержит нецензурную брань, вызывает ужас, желание попробовать наркотики или оправдывает насилие. Всего определено 13 признаков того, что товар может навредить здоровью и развитию ребенка.

Игрушки теперь будут проходить психолого-педагогическую экспертизу. В Роскачестве уже исследуют куклу Барби и ее аналоги. Сначала экспертизу прошла игрушка Хагги-Вагги. Выяснилось, что большинство детей его не испугались.

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