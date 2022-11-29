В Новороссийске расчистили проран на Суджукской косе, чтобы рыба могла попасть в море

Видео канала «Кубань 24»

Проран здесь регулярно заносит галькой, тогда рыба оказывается в ловушке. Однако муниципалитет не может организовать расчистку, поскольку озеро является памятником природы.

Дискуссии на эту тему ведутся много лет, и пока единственное решение — волонтерский труд. Так, добровольцы в очередной раз восстановили водообмен между морем и озером Соленым. Сперва за лопаты взялись работники порта, затем к ним присоединились гуляющие по пляжу.

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