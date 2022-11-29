В Новороссийске расчистили проран на Суджукской косе, чтобы рыба могла попасть в море
Общество
29.11.2022 08:24
Проран здесь регулярно заносит галькой, тогда рыба оказывается в ловушке. Однако муниципалитет не может организовать расчистку, поскольку озеро является памятником природы.
Дискуссии на эту тему ведутся много лет, и пока единственное решение — волонтерский труд. Так, добровольцы в очередной раз восстановили водообмен между морем и озером Соленым. Сперва за лопаты взялись работники порта, затем к ним присоединились гуляющие по пляжу.
Читайте также: в Новороссийске прогнозируют шторм с высотой волн до 2 м.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
- ВЦИОМ: треть россиян не употребляет алкоголь
- «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
- В Краснодаре возле дома купца Лихацкого обустроят прогулочную зону