В Новороссийске прогнозируют шторм с высотой волн до 2 метров

Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

По прогнозам синоптиков, 28 ноября в Новороссийске усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Ночью и утром 29 ноября возможны порывы до 24 м/с.

Высота волн в море достигнет 13-20 дм. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителей города просят следить за сообщениями СМИ, телевидения, радио, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер.