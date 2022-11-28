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В Новороссийске прогнозируют шторм с высотой волн до 2 метров

Общество
28.11.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-prognoziruyut-shtorm-s-vysotoj-voln-do-2-metrov
В Новороссийске прогнозируют шторм с высотой волн до 2 метров
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

По прогнозам синоптиков, 28 ноября в Новороссийске усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Ночью и утром 29 ноября возможны порывы до 24 м/с.

Высота волн в море достигнет 13-20 дм. Объявлено штормовое предупреждение.

Жителей города просят следить за сообщениями СМИ, телевидения, радио, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер.

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