В Новороссийске прогнозируют шторм с высотой волн до 2 метров
Общество
28.11.2022 14:55
По прогнозам синоптиков, 28 ноября в Новороссийске усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Ночью и утром 29 ноября возможны порывы до 24 м/с.
Высота волн в море достигнет 13-20 дм. Объявлено штормовое предупреждение.
Жителей города просят следить за сообщениями СМИ, телевидения, радио, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер.
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