«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер

«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер

Об ухудшении погоды в ряде регионов 28 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам эксперта, сильные осадки и ветер прогнозируются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ростовской области, Камчатском, Приморском краях и в Крыму.

«На юге погода будет сложной. В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15-20 м/с, а в последний день месяца — до 22 м/с, в горах — мокрый снег, снег, дождь», — сказал Вильфанд.

Также метеоролог сообщил, что в ближайшие дни жители Урала столкнутся с экстремальными холодами — температура упадет ниже нормы на 7-10 °C, сообщает ТАСС.

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