«Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
Общество
28.11.2022 07:15
Об ухудшении погоды в ряде регионов 28 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам эксперта, сильные осадки и ветер прогнозируются в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ростовской области, Камчатском, Приморском краях и в Крыму.
«На юге погода будет сложной. В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15-20 м/с, а в последний день месяца — до 22 м/с, в горах — мокрый снег, снег, дождь», — сказал Вильфанд.
Также метеоролог сообщил, что в ближайшие дни жители Урала столкнутся с экстремальными холодами — температура упадет ниже нормы на 7-10 °C, сообщает ТАСС.
Читайте также: синоптики прогнозируют в Сочи суровую зиму.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодаре пьяный водитель на машине жены пытался скрыться от ДПС и врезался в столб
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
- Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории