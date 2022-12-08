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Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-pyanaya-mnogodetnaya-zhenshhina-chut-ne-zarezala-muzha-v-den-ih-svadby
Пьяная многодетная женщина чуть не зарезала мужа в день их свадьбы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 22 октября. В этот день 38-летняя многодетная жительница Новороссийска вышла замуж за 43-летнего местного жителя.

По данным следствия, вечером после бракосочетания молодожены находились в квартире мужа. Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения и поссорились. Ссора переросла в драку. Мужчина, желая избежать развития конфликта, вышел на балкон, чтобы успокоиться. Он присел на диван спиной ко входу в квартиру. Тогда супруга подошла к нему сзади и ударила ножом в грудь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого она оставила раненого мужа и ушла в гости к знакомым. Мать пострадавшего вызвала скорую помощь. Мужчину госпитализировали, и он несколько недель провел в больнице.

На подозреваемую завели уголовное дело. Женщина во всем призналась и раскаялась в содеянном. В настоящее время расследование уголовного дела завершили, его передали в суд. Подозреваемой грозит до 10 лет колонии.

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