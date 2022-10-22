В Новороссийске проводят проверку в школе, где директор запретила детям покупать еду в столовой
Происшествия
22.10.2022 11:29
Инцидент произошел в школе № 29 Новороссийска. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.
На кадрах слышно, что директор говорит школьникам, что им нельзя покупать еду в столовой, потому что они не питаются платно с классом. Она предложила школьникам пойти и купить шаурму.
По факту этого инцидента в образовательном учреждении проведут проверку.
«В школе Новороссийска проводят служебное расследование, в ходе которого дадут оценку корректности поведения директора. По результатам проверки примут решение о наказании виновных», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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