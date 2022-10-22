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В Новороссийске проводят проверку в школе, где директор запретила детям покупать еду в столовой

Происшествия
22.10.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-provodyat-proverku-v-shkole-gde-direktor-zapretila-detyam-pokupat-edu-v-stolovoj
В Новороссийске проводят проверку в школе, где директор запретила детям покупать еду в столовой

Инцидент произошел в школе № 29 Новороссийска. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.

На кадрах слышно, что директор говорит школьникам, что им нельзя покупать еду в столовой, потому что они не питаются платно с классом. Она предложила школьникам пойти и купить шаурму.

По факту этого инцидента в образовательном учреждении проведут проверку.

«В школе Новороссийска проводят служебное расследование, в ходе которого дадут оценку корректности поведения директора. По результатам проверки примут решение о наказании виновных», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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