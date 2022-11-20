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В Новороссийске проведут конкурс «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья»

Общество
20.11.2022 16:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-provedut-konkurs-lokalnaya-kuhnya-molodyh-povarov-chernomorskogo-poberezhya
В Новороссийске проведут конкурс «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кулинарный конкурс среди студентов средних специальных учебных заведений Кубани пройдет 28 ноября.

Сообщается, что из 19 команд в финал прошли семь. Каждой команде назначат куратора из знакового ресторана южного региона. Это может быть шеф-повар или су-шеф. В финале участники должны будут за час приготовить три порции горячего блюда из определенного набора продуктов.

Главной особенностью конкурса «Локальная кухня молодых поваров Черноморского побережья» станет современное техническое оснащение. Болельщики, журналисты и члены жюри могут в реальном времени наблюдать за процессом приготовления блюд. Эксперт в зале будет комментировать прямую трансляцию с кухни, беседовать с кураторами и участниками.

Участники конкурса получат ценные призы и звания победителей и лауреатов конкурса Chefs&Juniors. Кроме того, они смогут продемонстрировать свои кулинарные навыки практикующим шеф-поварам.

Конкурс молодых поваров проводят на Кубани ежегодно. За три года он стал своеобразной ярмаркой вакансий для студентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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