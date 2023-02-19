В Новороссийске противодиверсионный катер назвали в честь Героя РФ, погибшего в СВО
Торжественное мероприятие прошло 18 февраля на территории Новороссийской военно-морской базы. Боевому катеру Черноморского флота присвоили имя Олега Шипицина.
Старший матрос Олег Шипицин героически погиб в бою 18 марта 2022 года, освобождая Мариуполь от нацистов.
«Он, имитируя сдачу в плен, пошел навстречу. Когда его окружили, он взорвал себя гранатой РГД-5 и увел с собой тех, кто посягал на нашу боевую группу», — рассказал командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов.
Виктор Кочемазов вручил вдове Олега Шипицина удостоверение о присвоении боевому катеру Черноморского флота имени ее погибшего мужа, сообщает «Новороссийский рабочий».
После чина освящения противодиверсионный катер «П-352» отправился в море. Там военнослужащие Новороссийской военно-морской базы возложили на воду венок в память о подвиге.
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