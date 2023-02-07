Погибшего в СВО сына вице-губернатора ЕАО посмертно наградили звездой Героя России
Общество
07.02.2023 09:24
Сын зампредседателя правительства Еврейской автономной области Марии Костюк — старший лейтенант Андрей Ковтун героически погиб во время участия в специальной военной операции.
Известно, что Ковтун в своем последнем бою сам вызвался помочь группе разведчиков, попавших в засаду. Он прикрыл их отход своей БМП и подбил технику ВСУ. К сожалению, старший лейтенант погиб, получив множественные осколочные ранения. Благодаря самоотверженным действиям Ковтуна остались живы его боевые товарищи.
За подвиг его посмертно наградили звездой Героя России указом президента РФ. Награду и документы о присвоении звания получили родственники Андрея Ковтуна, сообщает RT.
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