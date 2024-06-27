В Новороссийске прошел турнир по «пожарно-спасательному кроссфиту»

В межмуниципальном турнире приняли участие более 50 юных спортсменов из разных городов и районов края. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

«На комиссиях по делам несовершеннолетних регулярно обсуждаем, как поддержать детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Свои комиссии есть во всех муниципалитетах края и каждый организует для ребят разные форматы досуга. Узнала про хорошую спортивную практику, которую провели для подростков в Новороссийске», — написала она.

Участники турнира соревновались в различных дисциплинах: прыжки через барьер, преодоление препятствий, оказание первой помощи и пожарные эстафеты.

В итоге первое место заняла команда из Новороссийска — ребята показали лучшие результаты во всех дисциплинах. Второе и третье место у подростков из Геленджика и Темрюкского района.

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