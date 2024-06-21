В нескольких районах Кубани для школьников открыли палаточные лагеря

Один из них организовали в Сочи на турбазах — «Ореховая» и «Солохаул». Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«В каждом лагере пройдет по восемь смен. За лето там побывают почти 2,4 тыс. детей. Для ребят подготовили туристские и патриотические смены. Там они учатся азам скалолазания, навыкам оказания первой помощи и ориентирования в лесу», — уточнила она в своем Telegram-канале.

В Ленинградском районе начали работу три палаточных лагеря на базе школ в станицах Новоплатнировской, Ленинградской и хуторе Белом. Там свои каникулы проводят уже 180 ребят. В сменах делают упор на казачьи традиции и спортивные игры.

В Усть-Лабинском районе действует центр детского отдыха «Тополек» со стационарным и палаточным лагерями. Каждый год там отдыхают более 600 ребят.

«Каждая смена — тематическая. Есть спортивные, археологические, агросмены. На этой неделе палаточный лагерь собрал 40 юнармейцев. Они изучили основы начальной военной подготовки, поучаствовали в тактических играх и спортивных соревнованиях», — добавила Минькова.

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