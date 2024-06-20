В лагерях Кубани организовали профильные смены для состоящих на учете детей

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела заседание краевой комиссии ПДН. В нем приняли участие представители краевых органов власти, силовых структур, краевой прокуратуры и председатели районных комиссий по делам несовершеннолетних.

Одними из главных тем встречи стали оздоровление и безопасности детей во время каникул.

«Мы внимательно должны следить за тем, где и как размещаются дети. Главная наша функция — контроль, осуществляющийся на муниципальном и государственном уровне. Потому я прошу также внимательно следить за тем, какие у вас группы детей отдыхают на вашей территории», — сказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Особое внимание на заседании уделили организации отдыха детей, которые состоят на учете или находятся в социально опасном положении. Для них организовали профильные смены на побережье.

«В Анапе в детском оздоровительном лагере «Лидер» будут проведены четыре смены, в каждой из которых будет более 100 подростков. И в каждую смену мы будем совместно с МВД по краю включать подростков-правонарушителей», — рассказал министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Отдельной темой стала занятость несовершеннолетних на каникулах. Для них на Кубани организовали более 15 тыс. временных рабочих мест, а на трудоустройство детей направили больше 180 млн рублей.