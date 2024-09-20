В Новороссийске прошел культурно-оздоровительный выезд к морю для ветеранов СВО

Программу реабилитации для ветеранов СВО и членов их семей «Открытое море» организовал благотворительный фонд «Сердца поколений» совместно с отделением фонда «Защитники Отечества» и при поддержке гранта губернатора Краснодарского края.

Павел Фаторный на передовую пошел добровольцем. Он участвовал в штурме Соледара и Бахмута, но до последнего не дошел. При выполнении боевой задачи получил серьезное ранение.

«Сейчас нахожусь здесь. Я инвалид третьей группы. Доехать до моря, как сейчас, самостоятельно для меня проблематично. Надо найти время, найти транспорт. А благодаря Фонду я могу сюда приехать, смог отдохнуть здесь», — делится участник СВО Павел Фоторный.

Лечебный массаж и пребывание на инклюзивном пляже — это только малая часть всех мероприятий. Помимо них для бойцов провели и культурную программу. Как считают организаторы, смена обстановки и живое общение с боевыми товарищами и членами семьи положительно влияют на психологическое состояние ветеранов.

«Я считаю, что оздоровление эмоционального здоровья всегда важнее оздоровления физического, поскольку это жизненный тонус. А он им в этой жизненной ситуации ветеранам СВО необходим. Важно и живое общение друг с другом», — отмечает президент фонда «Сердце поколений» Елена Заинчуковская.

Боец СВО Андрей Дьяконов принимал участие во взятии Соледара и Бахмута. Был удостоен множества наград. Больше всего он гордится медалью «За отвагу», которую ему вручил лично президент России.

«Мы взяли польских военнослужащих на территории Украины, передали их федералам. За это меня наградили медалью «За отвагу» в луганском госпитале. Туда приезжали президент и Песков», — вспоминает участник СВО Андрей Дьяконов.

Ранение Андрея было достаточно серьезным, из-за него он не может вернуться на передовую. Однако долг перед Родиной продолжит выполнять — Дьяконов планирует стать оператором БПЛА, также при поддержке благотворительного Фонда. А пока он может отдохнуть от боевых действий в окружении своих близких.

Выставка ретро автомобилей в агротуристическом комплексе Шато Пено произвела на Андрея сильное впечатление. По его словам, посетив ее, он будто бы вернулся во времена своей молодости.

«Выставка супер. Ездил на всем, что здесь представлено: на всех этих мопедах, мотоциклах, Машинах. Я из 20 века. А тогда все эти машины были в простонародье», — говорит участник СВО.

В комплексе находился и Город мастеров. Там ветераны боевых действий вместе со своими семьями попробовали сладости ручной работы и увидели ремесленные изделия.

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