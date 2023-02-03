В Новороссийске прошел автопробег и акция памяти «Красная гвоздика»

В городе-герое отмечают 55-летний юбилей Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка» и 80-летие начала десантной операции под командованием Цезаря Куникова.

Кубанский ДОСААФ провел патриотический автопробег, в котором участвовали представители отделений из разных городов, а также поисковых объединений. Автопробег стартовал с возложения венков и цветов к памятнику «Непокоренным» в поселке Цемдолина.

После этого автопробег проехал по улицам города с остановками около памятника «Взрыв» в Мысхако, мемориального комплекса «Малая земля», на площади Героев, где захоронены Цезарь Куников и десантники — Герои Советского Союза. Участники автопробега также посетили место поисковых работ в Мысхако, где недавно были обнаружены останки 17 погибших при обороне Малой земли советских солдат.

Возле памятника «Неизвестному матросу» состоялась молодежная акция «Красная гвоздика». В ней приняли участие юнармейцы, студенты, курсанты морского университета, кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса. В акции приняла участие делегация Ханты-Мансийска — города-побратима Новороссийска. Участники акции опустили в море алые гвоздики. Парадные молодежные расчеты прошли строевым шагом.

По словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, каждый год в рамках краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова проходит около 100 тыс. мероприятий. В них принимают участие более 2 млн жителей края. Этот год проходит под знаком 80-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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