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В Новороссийске в юбилейной акции «Бескозырка» участвуют более 40 молодежных организаций Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-yubilejnoj-aktsii-beskozyrka-uchastvuyut-bolee-40-molodezhnyh-organizatsij-kubani
В Новороссийске в юбилейной акции «Бескозырка» участвуют более 40 молодежных организаций Кубани
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В Новороссийске 3 февраля отмечают 80-ю годовщину со дня высадки десанта Цезаря Куникова на Малую Землю.

В акции «Бескозырка» принимают участие представители более 40 молодежных организаций со всего Краснодарского края. Это участники молодежных движений школьников, студенты среднеспециальных и высших учебных заведений, представители профильных учреждений. Самая крупная делегация из 100 человек прибыла из Всероссийского детского центра «Орленок».

Для молодежи, участвующей в «Бескозырке», подготовили экскурсионные программы с посещением литературно-музыкального спектакля на тему высадки десанта на Малую Землю.

Вечером участники делегаций пройдут по проспекту Ленина к мемориальному комплексу «Малая земля». Там по традиции на воду опустят бескозырки, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: юбилейная патриотическая акция «Бескозырка» стартовала в Новороссийске.

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