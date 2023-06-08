В Новороссийске пропал пенсионер, отправившийся на машине в Славянский район

Известно, что 78-летний Виталий Чурилов 3 июня выехал из дома в поселке Верхнебаканском на своем автомобиле Toyota Vitz белого цвета и больше не выходил связь.

Искать пропавшего мужчину начали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Приметы пропавшего пенсионера: рост 175 см, телосложение худощавое, синие глаза и седые волосы. Был одет в черные галоши, камуфляжный костюм и белую кепку.

К поискам пенсионера подключили и полицейские. Жена Виталий Чурилова обратилась в дежурную часть с сообщением о его пропаже. По ее словам, мужчина в тот день выехал в Славянский район, пишет «Наша Газета Новороссийск».

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