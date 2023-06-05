Пропавшую 14-летнюю девочку нашли живой в Новороссийске

Девочка ушла из дома в станице Раевской 3 июня около 21:40.

«В ходе поисковых мероприятий, проводимых сотрудниками полиции, инспектором по делам несовершеннолетних найдена 14-летняя девушка. В настоящее время она находится с сотрудниками полиции до приезда законных представителей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Новороссийску.

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