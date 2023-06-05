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Пропавшую на Кубани 15-летнюю девочку нашли в автомобиле, который ехал в Москву 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/propavshuyu-na-kubani-15-letnyuyu-devochku-nashli-v-avtomobile-kotoryj-ehal-v-moskvu
Пропавшую на Кубани 15-летнюю девочку нашли в автомобиле, который ехал в Москву 
Фото Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте обратилась местная жительница.

Женщина рассказала о том, что ее 15-летняя дочь ушла с автовокзала Краснодар 1 в неизвестном направлении. При этом, по словам женщины, дочь отвечает на ее звонки, но отказывается говорить, где находится, и не хочет возвращаться домой.

Полицейские составили ориентировку. Девочку заметили на АЗС на выезде из Краснодара. Видеозаписи с камер наблюдения с заправки показали женщине, она опознала свою дочь. Оказалось, что девочка уехала на машине белого цвета в сторону Ростовской области. Водителя машины вскоре нашли и дозвонились к ему. Полицейские сообщили водителю о том, что в его машине находится несовершеннолетняя, которая объявлена в розыск.

На стационарном посту ДПС Серпуховского района Московской области автомобиль был остановлен. На место прибыли сотрудники ПДН, девочку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Москве. Каких-либо преступлений в ее отношении совершено не было. Родители девочки в ближайшее время приедут за дочерью в Москву, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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