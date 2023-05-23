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В Краснодарском крае нашли пропавшего 14-летнего мальчика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-nashli-propavshego-14-letnego-malchika
В Краснодарском крае нашли пропавшего 14-летнего мальчика
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Юноша из Усть-Лабинска 21 мая около 20:00 ушел из дома и перестал выходить на связь.

Пропавшего подростка искали около суток. На его розыск ориентировали весь личный состав полиции Усть-Лабинского района. Ориентировки на пропавшего школьника разослали в другие подразделения МВД края.

Поздно вечером 22 мая стало известно, что пропавший мальчик нашелся. Где он находился все это время и почему не выходил на связь с родственниками неизвестно.

«Найден. Жив, здоров, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД по Усть-Лабинскому району.

Читайте также: пропавшего в Краснодаре мужчину нашли в реанимации спустя пять дней. По данным родственников, мужчина вызвал такси и уехал, после этого он перестал выходить на связь.

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