В Краснодарском крае нашли пропавшего 14-летнего мальчика

Юноша из Усть-Лабинска 21 мая около 20:00 ушел из дома и перестал выходить на связь.

Пропавшего подростка искали около суток. На его розыск ориентировали весь личный состав полиции Усть-Лабинского района. Ориентировки на пропавшего школьника разослали в другие подразделения МВД края.

Поздно вечером 22 мая стало известно, что пропавший мальчик нашелся. Где он находился все это время и почему не выходил на связь с родственниками неизвестно.

«Найден. Жив, здоров, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено», — говорится в сообщении пресс-службы ОМВД по Усть-Лабинскому району.

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