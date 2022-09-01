В Новороссийске пройдет первый фестиваль «Добрососедство»

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Фестиваль состоится 2 сентября с 17:00 до 20:00 в парке имени Ленина.

Локации фестиваля будут представлять собой двор многоквартирного дома, где взрослые смогут сыграть партию в шахматы, шашки или другие настольные игры. Для детей организуют игру в лазертаг. На площадке «гараж» поделятся мастерством в изготовлении полезных в домашнем быту вещей.

Лучшие шеф-повара города дадут мастер-классы по приготовлению особенных и традиционных блюд. На фуд-корте можно будет попробовать приготовленные блюда.

Также будет работать сцена и танцпол, где все желающие смогут спеть в дружной компании, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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