В Новороссийске пройдет первый фестиваль «Добрососедство»
Общество
01.09.2022 21:15
Фестиваль состоится 2 сентября с 17:00 до 20:00 в парке имени Ленина.
Локации фестиваля будут представлять собой двор многоквартирного дома, где взрослые смогут сыграть партию в шахматы, шашки или другие настольные игры. Для детей организуют игру в лазертаг. На площадке «гараж» поделятся мастерством в изготовлении полезных в домашнем быту вещей.
Лучшие шеф-повара города дадут мастер-классы по приготовлению особенных и традиционных блюд. На фуд-корте можно будет попробовать приготовленные блюда.
Также будет работать сцена и танцпол, где все желающие смогут спеть в дружной компании, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Читайте также: в Сочи в сентябре пройдет гастрономический фестиваль «Еда как искусство».
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
- Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры