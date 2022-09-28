В Новороссийске произошел пожар в двухэтажном частном доме

В Новороссийске произошел пожар в двухэтажном частном доме

Сообщение о пожаре на улице Цемесской в Цемдолине поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 27 сентября в 15:35.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит частный дом. В 16:10 огонь локализовали, в 16:56 — ликвидировали открытое горение, в 17:30 пожар полностью потушили. Его площадь составила 120 кв. м.

На тушение подали 3 ствола, работали 2 звена газодымозащитной службы. Работали 14 спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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