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В Новороссийске произошел пожар в двухэтажном частном доме

Происшествия
28.09.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshel-pozhar-v-dvuhetazhnom-chastnom-dome
В Новороссийске произошел пожар в двухэтажном частном доме

Сообщение о пожаре на улице Цемесской в Цемдолине поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 27 сентября в 15:35.

На место прибыли пожарные подразделения и установили, что горит частный дом. В 16:10 огонь локализовали, в 16:56 — ликвидировали открытое горение, в 17:30 пожар полностью потушили. Его площадь составила 120 кв. м.

На тушение подали 3 ствола, работали 2 звена газодымозащитной службы. Работали 14 спасателей и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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