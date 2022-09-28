Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Кропоткине при пожаре в пункте дежурного по ж/д переезду пострадал человек

Происшествия
28.09.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kropotkine-pri-pozhare-v-punkte-dezhurnogo-po-zh-d-pereezdu-postradal-chelovek
Видео t.me/kropotkin101

Сообщение о пожаре в одном из зданий РЖД перед переездом на улице Западной поступило 28 сентября в 00:53.

Прибывшие на место спасатели установили, что площадь возгорания в здании составила 20 кв. метров. Для его тушения подали два пожарных ствола. Огонь удалось ликвидировать в кратчайший срок. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники.

В результате происшествия пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

Читайте также: в Кропоткине 27 сентября огонь с летней кухни едва не перекинулся на соседние дома.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. Умер певец Борис Моисеев
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях