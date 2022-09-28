В Кропоткине при пожаре в пункте дежурного по ж/д переезду пострадал человек

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Сообщение о пожаре в одном из зданий РЖД перед переездом на улице Западной поступило 28 сентября в 00:53.

Прибывшие на место спасатели установили, что площадь возгорания в здании составила 20 кв. метров. Для его тушения подали два пожарных ствола. Огонь удалось ликвидировать в кратчайший срок. На месте работали 7 человек и 2 единицы техники.

В результате происшествия пострадал человек. Его передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба Пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

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