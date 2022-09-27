В Кропоткине огонь с летней кухни едва не перекинулся на соседние дома

Фото пресс-службы Кавказского пожарно-спасательного гарнизона

Сообщение о пожаре на улице Пригородной в Кропоткине поступило диспетчеру Кавказского пожарно-спасательного гарнизона 27 сентября в 6:32.

На место незамедлительно выехали два пожарных автомобиля и семь человек личного состава. Прибыв на место, они установили, что горит летняя кухня.

Пожар охватил 30 кв. м, имелась угроза распространения огня на ближайшие строения. На тушение возгорания и защиту рядом стоящих зданий подали два пожарных ствола. Создали звено газодымозащитной службы для поиска возможных пострадавших.

За короткое время удалось потушить и ликвидировать угрозу распространения. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Кавказского пожарно-спасательного гарнизона в Telegram.

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