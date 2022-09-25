В Краснодаре произошел пожар в здании на территории с СТО и гаражами

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Возгорание произошло ночью 25 сентября на улице Дежнева.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 5:03. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание, пламя охватило площадь в 160 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 5:52 пожарные ликвидировали открытое горение, в 6:20 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших и эвакуированных нет.

В тушении пожара принимали участие 21 человек и 6 единицы техники.

Читайте также: в Горячем Ключе загорелся ресторан возле трассы М-4 «Дон».