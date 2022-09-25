В Краснодаре произошел пожар в здании на территории с СТО и гаражами
Происшествия
25.09.2022 10:08
Возгорание произошло ночью 25 сентября на улице Дежнева.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 5:03. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание, пламя охватило площадь в 160 кв. метров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В 5:52 пожарные ликвидировали открытое горение, в 6:20 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших и эвакуированных нет.
В тушении пожара принимали участие 21 человек и 6 единицы техники.
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