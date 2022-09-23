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В Горячем Ключе загорелся ресторан возле трассы М-4 «Дон»

Происшествия
23.09.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-goryachem-klyuche-zagorelsya-restoran-vozle-trassy-m-4-don
В Горячем Ключе загорелся ресторан возле трассы М-4 «Дон»

Возгорание произошло 23 сентября в 8:17 в ресторане, расположенном на 1385 км федеральной автодороги М-4 «Дон».

Прибывшие на место спасатели установили, что в одноэтажном здании произошло возгорание кровли на площади 10 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 8:46 пожар локализовали. На месте работали 21 человек и 8 единиц техники.

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