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В Новороссийске произошел пожар в частном доме на площади 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proizoshel-pozhar-v-chastnom-dome-na-ploshhadi-300-kv-metrov
В Новороссийске произошел пожар в частном доме на площади 300 кв. метров
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании дома на улице Межевой поступило в Новороссийский пожарно-спасательный гарнизон 19 февраля в 0:02.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что произошло возгорание частного дома. В 0:33 пожар локализовали, в 1:39 — ликвидировали открытый огонь. В 4:10 пожар полностью потушили. Площадь пожара составила 300 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и 5 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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